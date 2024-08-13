伊朗新總統上任半個月 副總統宣布辭職

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 16:00

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裴澤斯基安 7 月上旬當選伊朗總統後，一段他與老同事一起踢足球的影片曝光，影片中他身穿紫色球衣，興致勃勃地和隊友討論足球。場外的伊朗人匆匆走過，無人注意場內激烈討論。

這段影片拍攝約 7 個月後，裴澤斯基安出人意料地成為伊朗前總統萊希的繼任者。5 月 19 日，萊希墜機身亡。此後，在一場計畫外的總統選舉中，裴澤斯基安以微弱優勢擊敗強硬保守派候選人賈利利，成為伊朗 20 年來首位改革派總統。

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7 月 28 日，在伊朗國家電視台直播儀式上，最高領袖哈米尼頒布法令，正式批准裴澤斯基安擔任伊朗第九任總統。裴澤斯基安隨後發表講話稱：「憲法賦予我的責任是，朝著最高領袖引領的明確道路前進。」他還呼籲透過促進團結，解決政治分歧。

不過，一場針對哈瑪斯政治局領導人哈尼雅的襲擊，讓一切充滿了不確定性。出席伊朗新總統就職典禮次日，哈尼雅在德黑蘭遇刺身亡。

這次襲擊給伊朗新政府帶來巨大衝擊。除了要思考如何報復以色列，新政府還必須面對更加複雜的國際制裁環境，以及停滯不前的經濟。

伊朗副總統扎里夫周一（12 日）在社交平台上發文宣布：「為了避免任何干擾政府工作的猜疑或或藉口…… 我上周辭去負責戰略事務的副總統職務。」

扎里夫還表示，辭職並不意味他對裴澤斯基安領導的新政府失去了希望，而是擔心自己無法勝任負責戰略的副總統工作。