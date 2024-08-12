盤中速報 - 費城半導體大漲1.33%，報4772.11點
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 23:00
截至台北時間12日10:45，費城半導體上漲62.66點（或1.33%），暫報4772.11點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.21%
- 近 1 月：-17.37%
- 近 3 月：-2.05%
- 近 6 月：+3.11%
- 今年以來：+12.79%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲5.73%；輝達(NVDA-US)上漲4.78%；美光科技(MU-US)上漲2.31%；超微半導體(AMD-US)上漲2.01%；應用材料(AMAT-US)上漲2%。
部分成分股表現相對疲軟，Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌2.21%；高通(QCOM-US)下跌2.02%；安可(AMKR-US)下跌0.66%；英特爾(INTC-US)下跌0.38%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.33%。
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