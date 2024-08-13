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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.49%，報4814.32點

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 22:00


截至台北時間13日09:45，費城半導體上漲70.5點（或1.49%），暫報4814.32點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.96%
  • 近 1 月：-17.86%
  • 近 3 月：-1.34%
  • 近 6 月：+4.03%
  • 今年以來：+13.61%

焦點個股


費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲3.27%；英特爾(INTC-US)上漲2.76%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.45%；Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲2.01%；格羅方德(GFS-US)上漲1.99%。

部分成分股表現相對疲軟，台積電(TSM-US)下跌0.4%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數費城半導體

相關行情

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費城半導體4835.841.94%
輝達114.164.71%
英特爾19.7952.25%
芯源系統850.45243.22%
Wolfspeed公司12.191.84%
格羅方德44.1852.21%
台積電168.040.24%

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