盤中速報 - 費城半導體大漲1.49%，報4814.32點
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 22:00
截至台北時間13日09:45，費城半導體上漲70.5點（或1.49%），暫報4814.32點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.96%
- 近 1 月：-17.86%
- 近 3 月：-1.34%
- 近 6 月：+4.03%
- 今年以來：+13.61%
焦點個股
費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲3.27%；英特爾(INTC-US)上漲2.76%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.45%；Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲2.01%；格羅方德(GFS-US)上漲1.99%。
部分成分股表現相對疲軟，台積電(TSM-US)下跌0.4%。
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