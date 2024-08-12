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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股CF-US的目標價調升至83元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CF工業控股(CF-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至83元，調升幅度3.75%。其中最高估值100元，最低估值67元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予CF工業控股評價：積極樂觀5位、保持中立15位、保守悲觀1位。

CF工業控股今(12日)收盤價為80.78元。近5日股價上漲3.75%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CF市場預估目標價

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