盤後速報 - 同致(3552)下週(8月19日)除權1元，預估參考價81.82元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
同致(3552-TW)下週(8月19日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。
以今日(8月12日)收盤價90.00元計算，預估參考價為81.82元，權值合計為8.19元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
同致(3552-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為汽車電子零配件之製造買賣。近5日股價下跌5.16%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/19
|90.00
|0.0
|0.0%
|1.0
|2024/07/25
|104.0
|2.0
|1.92%
|0.0
|2023/08/10
|135.0
|3.5
|2.59%
|0.0
|2022/08/16
|161.5
|2.5
|1.55%
|0.0
|2021/09/13
|184.0
|1.5
|0.82%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 同致(3552)急跌-3.01%報90.2元，成交57張
- 盤中速報 - 同致(3552)股價殺至跌停，跌停價83.8元，成交201張
- 盤中速報 - 同致(3552)大跌9.88%，報83.9元
- 盤中速報 - 同致(3552)大漲8.66%，報87.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇