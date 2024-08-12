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鉅亨速報

盤後速報 - 同致(3552)下週(8月19日)除權1元，預估參考價81.82元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


同致(3552-TW)下週(8月19日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。

以今日(8月12日)收盤價90.00元計算，預估參考價為81.82元，權值合計為8.19元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

同致(3552-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為汽車電子零配件之製造買賣。近5日股價下跌5.16%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/19 90.00 0.0 0.0% 1.0
2024/07/25 104.0 2.0 1.92% 0.0
2023/08/10 135.0 3.5 2.59% 0.0
2022/08/16 161.5 2.5 1.55% 0.0
2021/09/13 184.0 1.5 0.82% 0.0

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集中市場加權指數21773.261.42%
同致901.93%

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