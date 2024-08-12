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鉅亨速報

盤後速報 - 濱川(1569)下週(8月19日)除息1元，預估參考價27.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


濱川(1569-TW)下週(8月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(8月12日)收盤價28.00元計算，預估參考價為27.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

濱川(1569-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為1.資訊週邊產品,包括:NB金屬機殼及鍵盤,印表機及LCD之機構件等。2.消費性電子產品,包括家庭劇院,環繞式音響及DVD之機構件等。3.上述產品之模具開發。近5日股價下跌10.32%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/19 28.00 1.0 3.57% 0.0
2023/08/21 24.4 2.0 8.2% 0.0
2022/08/11 27.4 1.6 5.84% 0.0
2021/10/04 25.95 1.4985 5.77% 0.0
2020/09/01 32.75 0.293 0.89% 0.0

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