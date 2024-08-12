盤後速報 - 濱川(1569)下週(8月19日)除息1元，預估參考價27.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
濱川(1569-TW)下週(8月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(8月12日)收盤價28.00元計算，預估參考價為27.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
濱川(1569-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為1.資訊週邊產品,包括:NB金屬機殼及鍵盤,印表機及LCD之機構件等。2.消費性電子產品,包括家庭劇院,環繞式音響及DVD之機構件等。3.上述產品之模具開發。近5日股價下跌10.32%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/19
|28.00
|1.0
|3.57%
|0.0
|2023/08/21
|24.4
|2.0
|8.2%
|0.0
|2022/08/11
|27.4
|1.6
|5.84%
|0.0
|2021/10/04
|25.95
|1.4985
|5.77%
|0.0
|2020/09/01
|32.75
|0.293
|0.89%
|0.0
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