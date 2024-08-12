鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士IX-US的目標價調升至139.22元，幅度約9.18%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對歐力士(IX-US)提出目標價估值：中位數由127.51元上修至139.22元，調升幅度9.18%。其中最高估值148.3元，最低估值113.6元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予歐力士評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
歐力士今(12日)收盤價為114.4元。近5日股價上漲9.18%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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