鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至11.12元，預估目標價為127.51元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對歐力士(IX-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.81元上修至11.12元，其中最高估值11.85元，最低估值10.37元，預估目標價為127.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.85(11.85)
|13.82
|15.81
|13.81
|最低值
|10.37(10.37)
|10.88
|11.49
|12.07
|平均值
|11.08(10.92)
|12.24
|13.41
|12.94
|中位數
|11.12(10.81)
|12.55
|13.33
|12.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|218.85億
|235.21億
|255.35億
|214.33億
|最低值
|189.00億
|196.55億
|202.65億
|214.33億
|平均值
|199.44億
|209.01億
|218.78億
|214.33億
|中位數
|198.00億
|206.85億
|214.86億
|214.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.92
|7.33
|11.54
|8.54
|10.31
|營業收入
|207.87億
|212.77億
|217.73億
|192.91億
|191.23億
詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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