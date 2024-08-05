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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至11.12元，預估目標價為127.51元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對歐力士(IX-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.81元上修至11.12元，其中最高估值11.85元，最低估值10.37元，預估目標價為127.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.85(11.85)13.8215.8113.81
最低值10.37(10.37)10.8811.4912.07
平均值11.08(10.92)12.2413.4112.94
中位數11.12(10.81)12.5513.3312.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值218.85億235.21億255.35億214.33億
最低值189.00億196.55億202.65億214.33億
平均值199.44億209.01億218.78億214.33億
中位數198.00億206.85億214.86億214.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.927.3311.548.5410.31
營業收入207.87億212.77億217.73億192.91億191.23億

詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIX

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