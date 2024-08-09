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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額1.82億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:34


台股今日油電燃氣業類股表現強勁，09日10:34相關指數上漲2.16%，總成交額1.82億元，大盤占比0.08%。

該產業上漲家數5、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)09日10:34股價上漲1.5元，報64.1元，漲幅2.4%。

油電燃氣近5日下跌4.44%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -4.44% -7.83%
近一月 -4.74% -12.6%
近三月 -11.13% +0.82%
近六月 -14.07% +15.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21521.533.12%
台塑化64.12.40%

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