盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額1.82億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:34
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，09日10:34相關指數上漲2.16%，總成交額1.82億元，大盤占比0.08%。
該產業上漲家數5、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)09日10:34股價上漲1.5元，報64.1元，漲幅2.4%。
油電燃氣近5日下跌4.44%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.44%
|-7.83%
|近一月
|-4.74%
|-12.6%
|近三月
|-11.13%
|+0.82%
|近六月
|-14.07%
|+15.33%
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