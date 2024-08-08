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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額2.52億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 13:34


台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，08日13:33相關指數下跌2.02%，總成交額2.52億元，大盤占比0.07%。

該產業上漲家數2、下跌家數6、平盤家數0。領跌個股台塑化(6505-TW)08日13:30股價下跌1.4元，報62.6元，跌幅2.19%。

油電燃氣近5日下跌0.86%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -0.86% -4.07%
近一月 -2.44% -9.6%
近三月 -9.86% +3.11%
近六月 -12.31% +17.68%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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台塑化62.6-2.19%

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