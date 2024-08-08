盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額2.52億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 13:34
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，08日13:33相關指數下跌2.02%，總成交額2.52億元，大盤占比0.07%。
該產業上漲家數2、下跌家數6、平盤家數0。領跌個股台塑化(6505-TW)08日13:30股價下跌1.4元，報62.6元，跌幅2.19%。
油電燃氣近5日下跌0.86%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.86%
|-4.07%
|近一月
|-2.44%
|-9.6%
|近三月
|-9.86%
|+3.11%
|近六月
|-12.31%
|+17.68%
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