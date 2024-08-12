以色列情報單位：伊朗準備展開報復 幾天內就會發動直接攻擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-12 08:37

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兩名消息人士透露，以色列情報單位的最新評估是，伊朗準備直接攻擊以色列，以報復哈瑪斯政治領袖哈尼雅被暗殺，且可能在幾天內發動攻擊。

據《Axios》報導，知情人士表示，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）周日（11 日）與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話，告知伊朗正在為大規模攻擊做準備。

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以色列情報機關評估，伊朗甚至可能在周四加薩走廊人質與停戰談判前動手，而此舉可能會影響談判。

消息人士說，以色列情報單位仍認為，黎巴嫩真主黨可能會率先發動攻擊，且真主黨與伊朗的襲擊，規模可能會比今年 4 月的攻勢更大，包括向以色列軍事目標發動飛彈和無人機攻擊。

一位直接了解情報的人士表示，目前情況「仍不穩定」，伊朗仍可能改變做法。消息人士說，這份評估報告是在過去 24 小時內寫的，代表伊朗態度轉變。