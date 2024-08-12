美做空機構再控證監會主席跟Adani存利益關係 專家：恐對印度股市造成更大影響

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 11:17

‌



美國知名做空機構興登堡研究和印度監管機構—印度證券交易委員會 (SEBI) 再掀口水戰，前者上週六 (10 日) 在報告中指控 SEBI 主席 Madhabi Puri Buch 此前曾投資 Adani 集團使用過的某些離岸基金，導致針對 Adani 集團涉嫌操縱股價和會計欺詐的指控無法展開徹底調查。

興登堡研究援引舉報者消息指出，2015 年，Buch 和她的丈夫持有一家離岸基金的股份，到了 2017 年，在 Buch 被任命為 SEBI 第二高級辦公室的全職成員前，她的丈夫要求成為該帳戶的唯一營運商。

‌



根據舉報者提供的文件，2018 年，Buch 寫了一封電子郵件試圖贖回丈夫在該基金的全部投資，Buch 在前年底被任命為 SEBI 主席。

Buch 的丈夫在 SEBI 主席任命前曾要求成為該基金帳戶的唯一營運商，並在 2018 年試圖贖回投資。興登堡研究認為，這些發現值得進一步調查，並呼籲增加透明度。

該基金遭指控被 Adani 集團用於資金往返和股價操縱，基金中的大量資金由 Vinod Adani 的合夥人注資，而 Vinod Adani 是 Adani 集團董事長 Gautam Adani 的兄弟。

興登堡研究表示，根據英國《金融時報》調查，總部位於百慕達的全球機會基金被與 Adani 集團有關的實體用來交易該集團股票。

興登堡研究的報告也引發印度反對黨的批評，呼籲總理莫迪消除 SEBI 對 Adani 集團調查中的所有利益衝突。此外，印度反對黨還要求國會全面調查 Adani 事件。

對於興登堡研究的指控，Buch 和丈夫強烈否認興登堡研究最新報告中毫無根據的指控和暗示，Adani 集團則發佈公開資訊增，興登堡研究的最新指控是對公開可得資訊的惡意、操縱性選擇。Adani 集團跟興登堡研究最新報告中「提到的個人或事項絕對沒有商業關係」。

專家認為，這場爭議不僅涉及印度資本市場的監管問題，也觸及投資人對市場透明度和公正性的信任。隨著 SEBI 和 Adani 集團的回應，以及興登堡研究的進一步行動，這場口水戰可能會對印度股市產生更深遠的影響。

2023 年 1 月，興登堡研究指控印度 Adani 集團不當使用避稅天堂和操縱股票，稱其為「企業歷史上最大的騙局」。儘管該集團一再否認興登堡研究的指控，但隨後的股價暴跌，一度使其上市公司的總市值蒸發了 1500 多億美元。