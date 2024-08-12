〈走進中國〉台劇《零日攻擊》 挑動兩岸政治敏感神經

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-12 07:30

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共軍封鎖台灣後，恐慌和混亂席捲了台灣：民眾爭先恐後提取現金，外國人爭先恐後撤離，監獄爆發騷亂，電視台被駭客入侵。

這些虛構的場景，來自台灣電視劇《零日攻擊》的前導片，這個前導片，不禁讓民眾思考解放軍入侵可能會是什麼樣子。

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《零日攻擊》是台灣首部以台海戰爭為主題的劇集。《CNN》指出，幾十年來，這種威脅一直籠罩著台灣，隨著中共變得更具侵略性，持續擾台，兩岸緊張局勢隨之上升到新的高度。

這段 17 分鐘的前導片，自 7 月 23 日上架以來，在 YouTube 上的觀看次數已經超過 146 萬次。

「21 歲的我看到都快流淚了⋯⋯這 17 分鐘裡的每個畫面其實都很接近我們，也許未來的某一天這些劇情就會真實發生在我們的身旁，台灣人一定要好好守護這個國家，正視敵人是誰？在何處？」一位網友在前導片留言區說。

「進入第一個畫面就流淚了... 如果真的有這麼個零日攻擊, 臺灣唯一會輸的理由就是不夠團結!!!!!!!! 」另一名網友表示。

對台灣來說，戰爭幽靈不是什麼新鮮事兒，《零日攻擊》製作人兼編劇統籌鄭心媚擔心民眾對潛在台海衝突感到麻木。

「坦白說，每個人對台海戰爭都有自己的恐懼和想像，但在我們的日常生活中，許多人迴避它，甚至假裝它不存在。」鄭心媚說。

她認為，隨著過去兩年危機愈演愈烈，台灣應該打開這個「潘朵拉的盒子」，到了認真審視它的時候了。

2022 年秋天，俄羅斯侵略烏克蘭已經過了半年多，美國前眾議院議長裴洛西訪台引發共軍圍台軍演幾個月後，鄭心媚決定把中國對台灣的威脅變成電視劇。

台灣國防安全研究院軍事專家蘇紫雲表示，《零日攻擊》將成為台灣對抗中國灰色地帶戰術的重要力量」。