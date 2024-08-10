鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至1355元，幅度約17.13%
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對M31(6643-TW)提出目標價估值：中位數由1635元下修至1355元，調降幅度17.13%。其中最高估值1830元，最低估值620.82元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予M31(6643-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀1位。
M31(6643-TW)今(9日)收盤價為885元。近5日股價下跌14.9%，相關半導體類指數近5日下跌2.24%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至1530元，幅度約6.42%
- 盤中速報 - M31(6643)大漲7.14%，報885元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.97元，預估目標價為1500元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至1430元，幅度約6.54%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇