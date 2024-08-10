台積電銷售給力 輝達仍未守住漲幅 Blackwell設計缺陷影響產程 持續拖累股價

鉅亨網編譯許家華 2024-08-10 11:14

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台積電的最新報告指出，7 月銷售額較去年同期增長 45%，超越上個月的增幅，促使投資者對晶片股的需求持樂觀態度。儘管如此，輝達和台積電都面臨著滿足 AI 晶片需求的挑戰。台積電已確認計劃在 2024 年底之前將其先進晶片封裝能力 (CoWoS) 翻倍，以滿足輝達最高效能 AI 晶片的需求。

然而，輝達的 Blackwell B200 晶片卻因設計缺陷而延遲發貨 3 個月，此消息負面衝擊了市場情緒。

瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 在研究報告中指出，輝達的 B100/GB200 GPU 因過熱問題需要在 7 月時進行設計變更以修正，這導致了交付的延遲。儘管 Rakesh 將輝達的目標股價自 127.50 美元上調至 132 美元，並維持「跑贏大盤」的評級，但市場對於交付延遲的擔憂仍然存在，最終導致輝達股價回落。