〈貴金屬盤後〉Fed降息在即 公債殖利率下降 黃金走穩 但本周收低
鉅亨網編譯許家華 2024-08-10 06:17
在前一交易日大幅上漲後，黃金價格周五 (9 日) 持穩，受美國公債殖利率下降的支撐，且投資者對美聯準會(Fed) 9 月降息的信心增強。
然而，由於周一大跌 3%，黃金價格本周仍下跌 0.6%。
OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 表示：「從中期來看，黃金前景仍然樂觀，由於潛在的宏觀經濟因素，任何下跌都可能是短暫的。周四的美國初請失業金數據緩解了經濟衰退的擔憂，提振了金價。此外，Fed 本周的言論也支持了即將降息的觀點。」
美元兌其他貨幣下跌 0.1%，使黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，而基準 10 年期公債殖利率下滑。
Fed 決策者越來越有信心，認為通膨已經快冷卻到足以降息的水準。股市的動盪不是 Fed 調整利率的依據，而是靠經濟數據制定降息規模和時機。因此，投資者當前聚焦下周公布的美國消費者物價指數，以了解 Fed 潛在政策路徑。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 對黃金保持積極看法，認為黃金是對沖其他地區動盪的多元化工具。「如果 Fed 下個月啟動降息，那麼對利率敏感的投資者可能會通過 ETF 重返黃金。」
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