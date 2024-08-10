〈貴金屬盤後〉Fed降息在即 公債殖利率下降 黃金走穩 但本周收低

鉅亨網編譯許家華 2024-08-10 06:17

‌



在前一交易日大幅上漲後，黃金價格周五 (9 日) 持穩，受美國公債殖利率下降的支撐，且投資者對美聯準會(Fed) 9 月降息的信心增強。

經過周四上漲 1.9% 後，周五現貨黃金變化不大，走穩在每盎司 2427.73 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.4%，收每盎司 2473.4 美元。

‌



然而，由於周一大跌 3%，黃金價格本周仍下跌 0.6%。

OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 表示：「從中期來看，黃金前景仍然樂觀，由於潛在的宏觀經濟因素，任何下跌都可能是短暫的。周四的美國初請失業金數據緩解了經濟衰退的擔憂，提振了金價。此外，Fed 本周的言論也支持了即將降息的觀點。」

Fed 決策者越來越有信心，認為通膨已經快冷卻到足以降息的水準。股市的動盪不是 Fed 調整利率的依據，而是靠經濟數據制定降息規模和時機。因此，投資者當前聚焦下周公布的美國消費者物價指數，以了解 Fed 潛在政策路徑。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 對黃金保持積極看法，認為黃金是對沖其他地區動盪的多元化工具。「如果 Fed 下個月啟動降息，那麼對利率敏感的投資者可能會通過 ETF 重返黃金。」

其他貴金屬交易