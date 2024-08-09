〈貴金屬盤後〉避險需求、Fed預期大降息 黃金漲逾1%
鉅亨網編譯許家華 2024-08-09 06:45
黃金價格周四漲逾 1%，係因受紮實的避險需求以及美聯準會 9 月大降息的預期支撐。
Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示，黃金因可提供更高穩定性而受益，越來越多投資者認為，「這只是更大規模自風險資產轉向避險資產。」
「黃金前景仍然走強，但波動越來越多，且端視降息的衝擊，倘若 Fed 降息 0.5%，我們預期貴金屬市場會更加大漲。」
在地緣政治方面，上周哈馬斯領導人哈尼亞在德黑蘭被暗殺後，市場目前正在觀望伊朗是否會兌現對以色列發動攻擊的威脅。
黃金被認為是對沖地緣政治和經濟不確定性的工具，並且往往在低利率環境中蓬勃發展。
美國勞工部 (DOL) 周四 (8 日) 公布，上周 (8/3 止) 初領失業金人數報 23.3 萬人，低於市場預期的 24.1 萬人，較修正後前值 25 萬人減少 1.7 萬人，創近一年以來最大降幅，安撫投資者對美國經濟衰退的恐懼。
上述就業數據公佈後，摩根大通、花旗集團和富國銀行等券商預計聯準會將在 9 月降息 50 個基點。
根據 CME FedWatch 工具的數據，市場預計 9 月降息 50 個基點的可能性為 72%，高於周一的 70%，並預計 12 月將進一步降息。
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