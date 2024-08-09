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〈能源盤後〉美就業數據積極 緩解經濟衰退恐懼 市場關注中東局勢發展 原油漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-09 05:52

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（圖：REUTERS/TPG）

原油期貨周四 (8 日) 漲逾 1%，因美國就業數據積極，緩解經濟衰退擔憂，且中東緊張局勢不斷升溫，進一步提振了價格。

此外，美原油庫存連續第六周下降，仍持續提供 WTI 原油支撐力。


能源商品價格
  • 9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 96 美分或 1.3%，收每桶 76.19 美元。
  • 10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 83 美分或 1.1%，收每桶 79.16 美元。
  • 9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.3992  美元。
  • 9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.1% ，收每加侖 2.3578 美元。
  • 9 月交割的天然氣價格上漲漲 1 美分或 0.7%，收每百萬 Btu 2.127 美元。今年迄今，天然氣價格下跌了 15.39%。
市場驅動力

能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (8/2 止) 美國原油庫存減少 370 萬桶，遠大於預期，為連續第六周庫存下降，令商業原油庫存處於 2 月以來的最低水準。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前平均預期原油庫存減少 70 萬桶。

但分析師也指出，石油產品的庫存數據沒有提供什麼支撐力，因為汽油和餾分油庫存均上升 (汽油庫存增加 130 萬桶、餾分油供應增加 90 萬桶)。汽油的隱含需求也下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前平均預期汽油庫存減少 240 萬桶，餾分油庫存減少 70 萬桶。

在原油庫存連續第六週下降後，WTI 原油價格反彈。美勞動力市場數據可能預示積極的需求，暫時掩蓋本周稍早令 WTI 原油價格摔至 6 個月低點的經濟衰退擔憂。

美勞工部周四公布，上周 (8/3 止) 初次請領失業救濟金人數降至 23.3 萬人，比華爾街預期人數還低，且較前一周請領人數減少 1.7 萬人。

上周哈馬斯領導人哈尼亞在德黑蘭被暗殺後，石油市場目前正在觀望伊朗是否會兌現對以色列發動攻擊的威脅。

由於中東地區緊張局勢加劇，多家國際航空公司取消了飛往以色列的航班。

Strategas 分析師 Ryan Grabinski 表示，石油仍然是地緣政治風險的一種展示。「儘管中東地區持續存在衝突，尤其與伊朗和以色列的衝突，但該地區的原油流動並未受到任何重大干擾。」

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天然氣汽油石油

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