鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報NYT-US的目標價調升至56元，幅度約5.66%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)提出目標價估值：中位數由53元上修至56元，調升幅度5.66%。其中最高估值58元，最低估值44元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予紐約時報評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。
紐約時報今(9日)收盤價為54.2元。近5日股價上漲5.66%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報NYT-US的目標價調升至52.3元，幅度約4.6%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至6.11元，預估目標價為61.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為199.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至1.1元，預估目標價為37.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇