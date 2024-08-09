search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報NYT-US的目標價調升至56元，幅度約5.66%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)提出目標價估值：中位數由53元上修至56元，調升幅度5.66%。其中最高估值58元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予紐約時報評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。

紐約時報今(9日)收盤價為54.2元。近5日股價上漲5.66%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股NYT市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
紐約時報54.351.19%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty