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鉅亨速報

營收速報 - 東聯(1710)7月營收23.51億元年增率高達36.87％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:31


東聯(1710-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣23.51億元，年增率36.87%，月增率7.25%。

今年1-7月累計營收為140.02億元，累計年增率14.96%。

最新價為16.5元，近5日股價下跌-9.86%，相關化學工業下跌-8.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2288 張
  • 外資買賣超：-1920 張
  • 投信買賣超：+15 張
  • 自營商買賣超：-383 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 23.51億 37% 7%
24/6 21.92億 44% -2%
24/5 22.29億 19% 7%
24/4 20.76億 13% 43%
24/3 14.53億 -18% -9%
24/2 15.91億 -16% -25%

東聯(1710-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為乙二醇,二乙二醇及環氧乙烷製造與買賣。氣氧,液氧,氣氮,液氮,液氬及壓縮空氣之製造與買賣。乙醇胺,碳酸乙烯脂,聚乙二醇及脂肪醇聚氧乙烯醚之製造與買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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