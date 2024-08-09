營收速報 - 東聯(1710)7月營收23.51億元年增率高達36.87％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:31
今年1-7月累計營收為140.02億元，累計年增率14.96%。
最新價為16.5元，近5日股價下跌-9.86%，相關化學工業下跌-8.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2288 張
- 外資買賣超：-1920 張
- 投信買賣超：+15 張
- 自營商買賣超：-383 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|23.51億
|37%
|7%
|24/6
|21.92億
|44%
|-2%
|24/5
|22.29億
|19%
|7%
|24/4
|20.76億
|13%
|43%
|24/3
|14.53億
|-18%
|-9%
|24/2
|15.91億
|-16%
|-25%
東聯(1710-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為乙二醇,二乙二醇及環氧乙烷製造與買賣。氣氧,液氧,氣氮,液氮,液氬及壓縮空氣之製造與買賣。乙醇胺,碳酸乙烯脂,聚乙二醇及脂肪醇聚氧乙烯醚之製造與買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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