search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 富邦金(2881)7月營收434.42億元年增率高達73.85％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15


富邦金(2881-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣434.42億元，年增率73.85%，月增率32.61%。

今年1-7月累計營收為2,174.17億元，累計年增率76.5%。

最新價為86元，近5日股價下跌-5.78%，相關金融保險下跌-6.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10311 張
  • 外資買賣超：+8752 張
  • 投信買賣超：+5726 張
  • 自營商買賣超：-4167 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 434.42億 74% 33%
24/6 327.59億 2% 31%
24/5 250.41億 61% -7%
24/4 270.23億 45% 8%
24/3 249.33億 201% -3%
24/2 256.31億 245% -34%

富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收富邦金

相關行情

台股首頁我要存股
富邦金863.49%
美元/台幣32.44-0.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

偏強
富邦金

62.5%

勝率

#波段上揚股

偏強
富邦金

62.5%

勝率

#上升三紅K

偏強
富邦金

62.5%

勝率

#極短線強勢

偏強
富邦金

62.5%

勝率

#法人看好股

偏強
富邦金

62.5%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty