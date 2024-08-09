營收速報 - 富邦金(2881)7月營收434.42億元年增率高達73.85％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15
今年1-7月累計營收為2,174.17億元，累計年增率76.5%。
最新價為86元，近5日股價下跌-5.78%，相關金融保險下跌-6.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10311 張
- 外資買賣超：+8752 張
- 投信買賣超：+5726 張
- 自營商買賣超：-4167 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|434.42億
|74%
|33%
|24/6
|327.59億
|2%
|31%
|24/5
|250.41億
|61%
|-7%
|24/4
|270.23億
|45%
|8%
|24/3
|249.33億
|201%
|-3%
|24/2
|256.31億
|245%
|-34%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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