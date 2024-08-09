盤後速報 - 智擎(4162)次交易(12)日除息1.5元，參考價83.9元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05
智擎(4162-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為83.9元，相較今日收盤價85.40元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.76%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/12
|85.40
|1.5
|1.76%
|0.0
|2023/08/15
|81.3
|2.0
|2.46%
|0.0
|2022/08/15
|87.5
|2.7
|3.09%
|0.0
|2021/09/13
|59.9
|2.5348
|4.23%
|0.0
|2020/07/28
|71.2
|0.5002
|0.7%
|0.0
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