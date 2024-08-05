盤後速報 - 智擎(4162)下週(8月12日)除息1.5元，預估參考價81.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05
智擎(4162-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(8月5日)收盤價83.00元計算，預估參考價為81.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
智擎(4162-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。近5日股價下跌5.53%，櫃買市場加權指數下跌2.48%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/12
|83.00
|1.5
|1.81%
|0.0
|2023/08/15
|81.3
|2.0
|2.46%
|0.0
|2022/08/15
|87.5
|2.7
|3.09%
|0.0
|2021/09/13
|59.9
|2.5348
|4.23%
|0.0
|2020/07/28
|71.2
|0.5002
|0.7%
|0.0
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