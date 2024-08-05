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鉅亨速報

盤後速報 - 智擎(4162)下週(8月12日)除息1.5元，預估參考價81.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


智擎(4162-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(8月5日)收盤價83.00元計算，預估參考價為81.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

智擎(4162-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。近5日股價下跌5.53%，櫃買市場加權指數下跌2.48%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/12 83.00 1.5 1.81% 0.0
2023/08/15 81.3 2.0 2.46% 0.0
2022/08/15 87.5 2.7 3.09% 0.0
2021/09/13 59.9 2.5348 4.23% 0.0
2020/07/28 71.2 0.5002 0.7% 0.0

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