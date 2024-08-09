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鉅亨速報

盤後速報 - 蜜望實(8043)下週(8月16日)除息0.2元，預估參考價35.05元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05


蜜望實(8043-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(8月9日)收盤價35.25元計算，預估參考價為35.05元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

蜜望實(8043-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為(1).一般進出口業務。(2).電子零件之買買。(3).代理國內外廠商有關產品之經銷報價及投標業務。近5日股價上漲31.93%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/16 35.25 0.2 0.57% 0.0
2023/08/16 26.8 1.08 4.03% 0.0
2022/08/16 26.75 1.0 3.74% 0.0
2021/08/25 26.45 0.202 0.76% 0.0
2020/08/25 24.05 0.5 2.08% 0.0

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