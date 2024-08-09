盤後速報 - 蜜望實(8043)下週(8月16日)除息0.2元，預估參考價35.05元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05
蜜望實(8043-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(8月9日)收盤價35.25元計算，預估參考價為35.05元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
蜜望實(8043-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為(1).一般進出口業務。(2).電子零件之買買。(3).代理國內外廠商有關產品之經銷報價及投標業務。近5日股價上漲31.93%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/16
|35.25
|0.2
|0.57%
|0.0
|2023/08/16
|26.8
|1.08
|4.03%
|0.0
|2022/08/16
|26.75
|1.0
|3.74%
|0.0
|2021/08/25
|26.45
|0.202
|0.76%
|0.0
|2020/08/25
|24.05
|0.5
|2.08%
|0.0
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