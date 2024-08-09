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鉅亨速報

盤後速報 - 德勝(8048)下週(8月16日)除權息3.3元，預估參考價59.42元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05


德勝(8048-TW)下週(8月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利0.3元，合計股利3.3元。

以今日(8月9日)收盤價64.20元計算，預估參考價為59.42元，權息值合計為4.78元，股息殖利率4.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

德勝(8048-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖網路局端、用戶端設備及網管交換器之研發製造及買賣。室外無線網路之研發製造及買賣。近5日股價上漲2.41%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/16 64.20 3.0 4.67% 0.3
2023/07/06 81.2 2.2 2.71% 0.3
2022/07/05 32.7 2.2 6.73% 0.0
2021/09/14 37.9 2.0 5.28% 0.3
2020/07/02 33.4 2.5 7.49% 0.0

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