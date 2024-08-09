盤後速報 - 德勝(8048)下週(8月16日)除權息3.3元，預估參考價59.42元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05
德勝(8048-TW)下週(8月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利0.3元，合計股利3.3元。
以今日(8月9日)收盤價64.20元計算，預估參考價為59.42元，權息值合計為4.78元，股息殖利率4.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
德勝(8048-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖網路局端、用戶端設備及網管交換器之研發製造及買賣。室外無線網路之研發製造及買賣。近5日股價上漲2.41%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/16
|64.20
|3.0
|4.67%
|0.3
|2023/07/06
|81.2
|2.2
|2.71%
|0.3
|2022/07/05
|32.7
|2.2
|6.73%
|0.0
|2021/09/14
|37.9
|2.0
|5.28%
|0.3
|2020/07/02
|33.4
|2.5
|7.49%
|0.0
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