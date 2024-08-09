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鉅亨速報

盤後速報 - 來頡(6799)下週(8月16日)除息2.97元，預估參考價110.53元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05


來頡(6799-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.97元。

以今日(8月9日)收盤價113.50元計算，預估參考價為110.53元，息值合計為2.97元，股息殖利率2.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

來頡(6799-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC研發設計與銷售。近5日股價下跌12.36%，集中市場加權指數下跌7.83%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/16 113.50 2.96945 2.62% 0.0
2023/07/06 147.0 3.00338 2.04% 0.0
2022/08/02 129.5 2.7285 2.11% 0.0
2021/08/09 149.5 0.5 0.33% 0.0

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