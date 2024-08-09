盤後速報 - 來頡(6799)下週(8月16日)除息2.97元，預估參考價110.53元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05
來頡(6799-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.97元。
以今日(8月9日)收盤價113.50元計算，預估參考價為110.53元，息值合計為2.97元，股息殖利率2.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
來頡(6799-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC研發設計與銷售。近5日股價下跌12.36%，集中市場加權指數下跌7.83%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/16
|113.50
|2.96945
|2.62%
|0.0
|2023/07/06
|147.0
|3.00338
|2.04%
|0.0
|2022/08/02
|129.5
|2.7285
|2.11%
|0.0
|2021/08/09
|149.5
|0.5
|0.33%
|0.0
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