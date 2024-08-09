search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 前鼎(4908)下週(8月16日)除息2.4元，預估參考價78.4元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05


前鼎(4908-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。

以今日(8月9日)收盤價80.80元計算，預估參考價為78.4元，息值合計為2.4元，股息殖利率2.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

前鼎(4908-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為設計、研發、生產及銷售雷射二極體、受光二極體封裝及光傳接模組。之相關光纖通訊產品。近5日股價下跌9.7%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/16 80.80 2.4 2.97% 0.0
2023/08/25 54.1 3.0 5.55% 0.0
2022/08/19 40.9 1.8 4.4% 0.0
2021/09/13 28.4 1.1 3.87% 0.0
2020/08/21 32.35 1.1 3.4% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數214692.87%
前鼎80.8-0.25%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
前鼎

68%

勝率

#波段回檔股

偏弱
前鼎

68%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty