盤後速報 - 前鼎(4908)下週(8月16日)除息2.4元，預估參考價78.4元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05
前鼎(4908-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
以今日(8月9日)收盤價80.80元計算，預估參考價為78.4元，息值合計為2.4元，股息殖利率2.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
前鼎(4908-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為設計、研發、生產及銷售雷射二極體、受光二極體封裝及光傳接模組。之相關光纖通訊產品。近5日股價下跌9.7%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/16
|80.80
|2.4
|2.97%
|0.0
|2023/08/25
|54.1
|3.0
|5.55%
|0.0
|2022/08/19
|40.9
|1.8
|4.4%
|0.0
|2021/09/13
|28.4
|1.1
|3.87%
|0.0
|2020/08/21
|32.35
|1.1
|3.4%
|0.0
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