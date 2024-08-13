宸品獨家代理Lysoveta™　投資腦健康趁早「存腦本」

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:33

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2024 年亞洲生技大展日前盛大開展，會展集結眾多專業人士參觀交流，宸品有限公司為挪威阿克公司（Aker Biomarine） Lysoveta™保健原料的在台灣獨家代理商，Lysoveta™的問世吸引超過百家廠商爭相洽談，Lysoveta™是一種獨特的、以科學為驅動的優質大腦健康保健原料，含有 LPC-DHA 成分，能有效穿透血腦屏障（blood–brain barrier，BBB），直接為大腦提供關鍵營養，宸品成為 Lysoveta™在台獨家代理商，預期將攜手眾多優質合作夥伴，提供消費者有別於以往的腦部保健食品。

隨著全球人口高齡化及年輕人對認知健康的日益關注，腦部保健市場未來增長潛力不可限量，根據統計，早發性失智症，尤以 65 歲前開始出現症狀者，約佔失智人口的 9%，失智是漸進式的徵兆，等到發覺其嚴重性時，往往腦中有害物質已累積 20 年以上，因此「及早存腦本」也是現在健康保健的趨勢，除了顧全身體、關節、血管以外，腦部心智也需提前做好預防準備。

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挪威阿克公司（Aker BioMarine）是一家生物技術創新和南極磷蝦捕撈公司，以永續的方式捕撈和開發南極磷蝦產品。Aker BioMarine 於近期發表一款首創的膳食補充劑 Lysoveta™，此為由磷蝦中生產，結合 LPC 和 EPA/DHA 的工藝，形式相較於一般磷蝦油可順利通過血腦屏障（BBB），使吸收力提升 2 倍。其中主要活性成分 LPC（溶血磷脂醯膽鹼）是科學研究證明可以支持長期大腦健康的關鍵營養素，LPC 不僅是膽鹼、DHA 和 EPA 的重要來源，這些營養素穿過血腦屏障進入大腦的主要形式，意味著 Lysoveta™能在促進記憶力和提高專注力的同時，也對大腦的發展和調節過程中的抗發炎和結構功能起到關鍵作用。

宸品有限公司楊佳松總經理受訪。

目前 Lysoveta™已發表 6 項研究，未來也計劃發布更多數據以及臨床研究。

針對市場策略，宸品總經理楊佳松表示：「作為 Lysoveta™保健原料的台灣獨家代理商，公司希望與台灣所有優質生技公司合作，推動突破性成分的應用和產品推廣。」談論到預計合作的夥伴，楊佳松透露這次廠商詢問非常熱絡，已有上百家廠商表示有高度的意願合作，面對這麼多潛在合作夥伴的選擇，楊佳松表示宸品將會進行謹慎的篩選與評估，以維持一貫的品質與水準，且台灣目前市場上，僅有宸品代理 Lysoveta™，預期大舉佔領台灣腦部保健市場。

宸品於 2004 年成立，在過去的幾年中，宸品已在保健產品建立堅強的實力，並在多個國際版圖，例如歐洲、美洲、亞洲等獲得顯著成長的業績，舉凡有機康普茶、藜麥、鼠尾草籽、魚油等，都是宸品的明星保健產品。

尤其宸品有機康普茶已成功研發多種口味，以迎合全球消費者的需求，並獲得清真 Halal 認證、FSSC 認證、ISO 認證，成功打入東京、香港、新加坡、泰國和馬來西亞等國際市場。

在面對全球化的市場趨勢下，楊佳松表示，公司將持續強化與合作夥伴的產品交付能力，並強調宸品獨特優勢：一、作為專業原料商，提供稀有且有效的原料，二、為客戶提供配方設計服務，這是一般原料商所不具備的，三、擁有自己的工廠，能夠提供 OEM 製造服務。

楊佳松表示，宸品能夠為客戶提供從原料端、產品設計到 OEM 製造的一條龍服務，在台灣的生技產業中是獨一無二的，這種全方位的服務模式，正是台灣生技產業在全球市場中脫穎而出的關鍵。