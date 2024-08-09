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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CRH集團(CRH-US)EPS預估上修至5.49元，預估目標價為98.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對CRH集團(CRH-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.38元上修至5.49元，其中最高估值5.9元，最低估值4.83元，預估目標價為98.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.9(5.9)6.476.987.52
最低值4.83(4.83)5.425.846.32
平均值5.43(5.38)5.926.57.12
中位數5.49(5.38)5.946.557.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值376.29億402.91億426.20億445.76億
最低值358.07億374.14億394.53億424.95億
平均值366.66億387.15億407.53億433.35億
中位數366.97億386.44億407.01億431.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.691.433.295.074.33
營業收入281.26億275.87億309.81億327.23億349.49億

詳細資訊請看美股內頁：
CRH集團(CRH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRH

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