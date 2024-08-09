鉅亨速報 - Factset 最新調查：CRH集團(CRH-US)EPS預估上修至5.49元，預估目標價為98.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對CRH集團(CRH-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.38元上修至5.49元，其中最高估值5.9元，最低估值4.83元，預估目標價為98.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.9(5.9)
|6.47
|6.98
|7.52
|最低值
|4.83(4.83)
|5.42
|5.84
|6.32
|平均值
|5.43(5.38)
|5.92
|6.5
|7.12
|中位數
|5.49(5.38)
|5.94
|6.55
|7.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|376.29億
|402.91億
|426.20億
|445.76億
|最低值
|358.07億
|374.14億
|394.53億
|424.95億
|平均值
|366.66億
|387.15億
|407.53億
|433.35億
|中位數
|366.97億
|386.44億
|407.01億
|431.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.69
|1.43
|3.29
|5.07
|4.33
|營業收入
|281.26億
|275.87億
|309.81億
|327.23億
|349.49億
詳細資訊請看美股內頁：
CRH集團(CRH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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