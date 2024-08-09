美國總統大選最新民調 賀錦麗贏川普5個百分點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-09 12:00

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美國總統大選將於 11 月 5 日登場，國際民調機構 Ipsos 周四（8 日）公布的民調結果顯示，民主黨總統候選人賀錦麗以 42% 比 37% 的支持率，領先前總統、共和黨總統候選人川普。

自路透 / Ipsos 7 月 22 日到 23 日進行民調以來，賀錦麗的領先幅度擴大，當時她的支持率是 37%，領先川普的 34%。這項全美民調在 8 月 2 日到 7 日進行。

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在另一項民調中，Ipsos 發現在 2020 年大選選情最膠著的七個州，包括亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅來納、賓夕法尼亞、威斯康辛等州，賀錦麗以 42% 比 40% 的支持率領先川普。這項民調未列出各州結果。

賀錦麗在 7 月 21 日投入總統選戰。總統拜登在電視辯論中的表現慘烈，換帥聲浪四起，最終他決定急流勇退，並支持賀錦麗出馬。