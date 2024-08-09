鉅亨速報 - Factset 最新調查：Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為223.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.15元上修至0.75元，其中最高估值0.87元，最低估值0.15元，預估目標價為223.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.87(0.2)
|2.57
|4.59
|4.42
|最低值
|0.15(0.1)
|0.8
|1.2
|3.04
|平均值
|0.72(0.16)
|1.39
|2.59
|3.79
|中位數
|0.75(0.15)
|1.33
|2.44
|3.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.98億
|9.80億
|11.76億
|13.91億
|最低值
|7.88億
|9.01億
|10.84億
|12.32億
|平均值
|7.95億
|9.50億
|11.32億
|13.34億
|中位數
|7.96億
|9.54億
|11.37億
|13.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.40
|-2.19
|-1.54
|-1.60
|-0.72
|營業收入
|8,205萬
|1.15億
|2.33億
|4.08億
|6.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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