鉅亨速報 - Factset 最新調查：Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為262.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 00:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.15元上修至0.16元，其中最高估值0.2元，最低估值0.1元，預估目標價為262.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.2(0.2)
|1.25
|3.2
|4.15
|最低值
|0.1(-0.31)
|0.2
|0.95
|3.19
|平均值
|0.16(0.14)
|0.8
|1.99
|3.57
|中位數
|0.16(0.15)
|0.8
|2.22
|3.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.93億
|9.80億
|11.94億
|15.54億
|最低值
|7.83億
|9.01億
|10.69億
|12.16億
|平均值
|7.88億
|9.51億
|11.32億
|13.74億
|中位數
|7.88億
|9.55億
|11.40億
|13.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.40
|-2.19
|-1.54
|-1.60
|-0.72
|營業收入
|8,205萬
|1.15億
|2.33億
|4.08億
|6.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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