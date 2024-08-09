急轉彎！知名美股多頭改口：Fed不一定要緊急降息 但應盡速降至4%之下

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-09 10:38

‌



知名美股多頭、美國賓州大學華頓商學院教授 Jeremy Siegel 日前曾呼籲聯準會 (Fed) 應緊急降息，但他最新改口稱仍希望 Fed 迅速積極地降息。Siegel 週一 (5 日) 向《CNBC》表示，對 CNBC 表示，Fed 應立即緊急降息 3 碼(75 個基點)，並在下月再降息一次，此番發言引起市場轟動。

Siegel 做出上述發言的時機點，恰逢美股遭遇黑色星期一的股災動盪，但此後的正面數據及週四 (8 日) 的強勁反彈顯然緩解了 Fed 降息緊迫性。

‌



Siegel 最新受訪時說：「我不再肯定認為有必要緊急降息，但希望盡快將利率降至 4%。這會不會有不利影響？沒有。但這是有必要嗎？目前不是。」

在談到他此前呼籲緊急降息一事時，Siegel 則表示他想改變現狀。「我不認為情況將變得分崩離析，但根據所有標準和貨幣規則，利率應低於 4%。」

Siegel 還說，在當前環境下緊急降息，絕非 Fed 主席鮑爾的行事作風，但鮑爾的速度太慢，當初升息的時候也是如此，希望鮑爾別在該降息時又犯錯。

Fed 在 7 月 31 日決定將利率維持在 5.25% 到 5.5% 之間，但此決定很快受到外界批評，因上週一 (1 日) 的每週請領失業救濟金人數激增，且製造業指標呈進一步萎縮趨勢，但週四數據又顯示初領失業金人數較前一周下降，本週稍早的服務業數據優於預期。