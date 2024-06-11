遭KKT-KY指失職失能 統一證不忍了：合格詢價圈購單未達標
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 00:25
KKT-KY(科科科技)(KKBOX)(6950-TW)12 日拋震撼彈，指未能於 6 月 19 日在證交所主板如期掛牌上市，是因主辦券商統一證「失職失能」，此為資本市場罕見事件，統一證對此說明，至 6 月 11 日詢價圈購截止日，全承銷團的合格詢價圈購單仍未能符合法令規定張數，故後續依法無法完成訂價送件作業，無惡意阻撓無法上市。
統一證表示，於承銷期間盡心盡力協助科科科技公司辦理數十場以上公開、非公開法人座談會，並於統一證網頁刊登該公司已再次啟動申購作業等訊息，善盡擔任主辦輔導券商職責，絕無該公司所述失職失能情事。
統一證表示，後續將再與科科科技就雙方有疑義之處進行說明與溝通，期能化解彼此誤會。
統一證強調，本公司對待每一位客戶均秉持熱心、貼心及用心，於輔導過程全力提供發行公司相關專業建議，掛牌前亦會多次與客戶模擬市場狀況，給予專業時程建議，有需要時會邀請研究員深度挖掘發行公司亮點，將亮點轉換為投資人易讀易懂的語言，希冀廣大投資人能瞭解發行公司價值，協助公司尋求市場認同，本公司承銷團隊的專業與能力實不容外界誤解或質疑。
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