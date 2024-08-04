營收速報 - 2024年8月4日台股中小型公司7月營收一覽（新增0家）

本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月4日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計59家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達59家。其中營收年增大於 25％有18家，年增小於-20％有8家。