路透：網路安全公司趨勢科技正在考慮出售
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-09 01:20
路透周四 (8 日) 援引知情人士消息報導，市值約為 9,500 億日元的日本網路安全公司趨勢科技 (Trend Micro) 吸引外界收購興趣後，正在考慮出售。過去幾周日元走弱，趨勢科技的股票表現遜於日本同行，這讓其成為收購目標。
據悉，趨勢科技正與投資銀行家合作，爭取潛在買家的興趣，其中包括私募股權公司，不過一切交易尚未明朗。對於上述報導，趨勢科技沒有回應置評請求。
趨勢科技於 1988 年由科技業高層張明正 (Steve Chang)、陳怡蓁(Jenny Chang) 和陳怡樺 (Eva Chen) 創立，最初是一家防毒軟體製造商，如今已將產品擴展到雲端運算、網路和端點安全領域。
自今年年初以來，趨勢科技日本股價已經下跌 10% 以上，表現遜於日本大盤和許多同業。在與 Crowdstrike(CRWD-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Palo Alto Networks(PANW-US)等美國大型競爭對手競爭的同時，該公司也正在努力提高獲利能力。
這家總部位於東京的公司一直在尋求從 Crowdstrike 手中奪取市占。Crowdstrike 上個月軟體更新導致全球 800 多萬台電腦當機，從航空到醫療保健都傳出嚴重災情。
趨勢科技周四公布最新財報，該公司第二季淨銷售額年增 13%，至 6,860 萬日元、該季營益成長 42%，至 1,230 萬日元。
隨著大型跨國公司在安全軟體上的支出增加，網路安全產業的交易一直在增加。今年 7 月，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 曾試圖以 230 億美元收購網路安全新創公司 Wiz，但談判最終以失敗告終。
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