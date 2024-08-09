路透：網路安全公司趨勢科技正在考慮出售

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-09 01:20

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路透周四 (8 日) 援引知情人士消息報導，市值約為 9,500 億日元的日本網路安全公司趨勢科技 (Trend Micro) 吸引外界收購興趣後，正在考慮出售。過去幾周日元走弱，趨勢科技的股票表現遜於日本同行，這讓其成為收購目標。

據悉，趨勢科技正與投資銀行家合作，爭取潛在買家的興趣，其中包括私募股權公司，不過一切交易尚未明朗。對於上述報導，趨勢科技沒有回應置評請求。

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趨勢科技於 1988 年由科技業高層張明正 (Steve Chang)、陳怡蓁(Jenny Chang) 和陳怡樺 (Eva Chen) 創立，最初是一家防毒軟體製造商，如今已將產品擴展到雲端運算、網路和端點安全領域。

這家總部位於東京的公司一直在尋求從 Crowdstrike 手中奪取市占。Crowdstrike 上個月軟體更新導致全球 800 多萬台電腦當機，從航空到醫療保健都傳出嚴重災情。

趨勢科技周四公布最新財報，該公司第二季淨銷售額年增 13%，至 6,860 萬日元、該季營益成長 42%，至 1,230 萬日元。