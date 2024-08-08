〈能源盤後〉美庫存減少程度大於預期 全球股市復甦 原油漲逾2%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-08 06:06

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原油期貨價格周三 (7 日) 上漲，係因官方數據顯示美國原油庫存下降，以及股市繼續自全球暴跌中復甦給予上漲的支撐力。先前全球股市暴跌，普遍拉低了大宗商品價格。

投資者繼續關注中東事態發展，包括上周哈馬斯高級領導人在德黑蘭被暗殺後，伊朗誓言對以色列發動報復性攻擊。

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能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.03 美元或 2.8%，收每桶 75.23 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.85 美元或 2.4%，收每桶 78.33 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.3573 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6% ，收每加侖 2.3556 美元。

9 月交割的天然氣價格上漲 5.1%，收每百萬 Btu 2.112 美元。

市場驅動力

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 報告指出：「對全球原油，今天又是看漲的一天，因為原油持續自上周五到周一的大跌中恢復過來，這與更廣泛的市場狀況有關，交易者似乎正擺脫對經濟衰退的擔憂。」本周初因交易者擔憂經濟衰退，引起市場波動性飆升。

他也指出，最重要的是，官方庫存數據被市場認為「適度看漲」。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (8/2 止) 美國原油庫存減少 370 萬桶、汽油庫存增加 130 萬桶，餾分油供應增加 90 萬桶。(餾分油含柴油和熱燃油等)

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前平均預期原油庫存減少 70 萬桶、汽油庫存減少 240 萬桶，餾分油庫存減少 70 萬桶。

儘管原油庫存減少程度大於預期，但 EIA 報告中的燃油數據仍凸顯需求擔憂。上周，可作為需求指標的成品車用汽油供應量減少 28.2 萬桶 / 日，降為每日 896.7 萬桶；燃料油供應量則減少 25.6 萬桶 / 日，降為每日 346.9 萬桶。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 在報告中表示：「考慮到煉油廠利用率僅為 90.5%，而去年同期為 93.8%，汽油和餾分油 [庫存] 的增加尤其令人擔憂。」

美國石油協會 (API) 周二晚間報告，上周美國原油庫存增加 18 萬桶，汽油庫存增加 330 萬桶，餾分油庫存增加 120 萬桶。

Brent 原油周一收在 1 月初以來的最低點，而 WTI 則收於近 6 個月來的最低點，係因原油和其他大宗商品價格遭全球股市暴跌拖累，其中日股創下自 1987 年以來最大單日跌幅，美股也創近兩年來最大跌幅。

此後，股市已經收回了大部分損失。

中東局勢緊繃

Sevens Report Research 分析師寫道，石油「受益於其他資產類別（尤其是股票）的一些風險資金流，以及以色列與哈馬斯和真主黨之間仍然緊張的關係，使市場保持地緣政治恐懼。」