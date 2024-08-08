信錦Q2毛利率突破30%締新猷 EPS 2.32元創4年單季高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-08 20:40

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軸承廠信錦今 (8) 日公告第二季財報，毛利率衝上 3 成下，稅後純益 3.32 億元，季增 35.9%、年增 94.7%，每股純益 2.32 元，創 4 年單季新高；上半年稅後純益 5.76 億元，年增 177%，每股純益 4.05 元。

信錦也同步公告 7 月營收 9.17 億元，月增 17.9%、年增 23.1%；前 7 月營收 55.98 億元，年增 18.2%。公司表示，7 月營收顯示第三季營運動能穩步增加，加上下半年 Windows 更新週期及 AI PC 換機潮的逐步發酵，都將推動出貨量，預期下半年需求優於上半年好。

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信錦第二季營收 25.33 億元，季增 18.1%、年增 17.2%；毛利率 30.6%，季增 1.4 個百分點、年增 11 個百分點；營業利益 4.36 億元，季增 47.3%、年增 251%；營益率 17.2%，季增 3.4 個百分點、年增 11.4 個百分點。

信錦說明，第二季由於較佳的產品組合以及生產製程與材料成本管理優化，第毛利率 30.6% 再次刷新公司歷年的新高紀錄，業外在金融商品評價及匯兌利益認列的貢獻下，推升整體獲利表現。

累計信錦上半年營收 46.8 億元，年增 17.2%；毛利率 30%，季增 11.6%；營業利益 7.33 億元，年增 343%；營益率 15.7%，年增 11.6 個百分點。