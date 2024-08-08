search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料MNST-US的目標價調降至57元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)提出目標價估值：中位數由60元下修至57元，調降幅度5%。其中最高估值70元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予怪獸飲料評價：積極樂觀16位、保持中立10位、保守悲觀2位。

怪獸飲料今(8日)收盤價為50.53元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MNST市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
怪獸飲料50.53-0.53%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty