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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為35.92元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:11


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.47元，其中最高估值2.6元，最低估值2.18元，預估目標價為35.92元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.6(2.51)2.52.44
最低值2.18(2.18)2.182.17
平均值2.42(2.4)2.322.3
中位數2.47(2.46)2.332.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值86,733,00085,794,00082,589,000
最低值64,613,00065,151,00070,156,000
平均值76,658,78075,225,87077,002,160
中位數77,704,00074,373,66077,631,810

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.371.321.891.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		77,321,92056,049,65360,230,84660,809,922

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

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