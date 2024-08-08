鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為35.92元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.47元，其中最高估值2.6元，最低估值2.18元，預估目標價為35.92元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.6(2.51)
|2.5
|2.44
|最低值
|2.18(2.18)
|2.18
|2.17
|平均值
|2.42(2.4)
|2.32
|2.3
|中位數
|2.47(2.46)
|2.33
|2.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|86,733,000
|85,794,000
|82,589,000
|最低值
|64,613,000
|65,151,000
|70,156,000
|平均值
|76,658,780
|75,225,870
|77,002,160
|中位數
|77,704,000
|74,373,660
|77,631,810
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.37
|1.32
|1.89
|1.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|77,321,920
|56,049,653
|60,230,846
|60,809,922
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇