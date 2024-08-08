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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、新光金 (2888-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、臺企銀 (2834-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群創 (3481-TW)


5. 外資當日 (07) 賣超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新金 (2887-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、兆豐金 (2886-TW)
 

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鴻海164.5-3.52%
新光金10.35-0.96%
臺企銀15.85-0.31%
群創13.8-1.43%
台新金17.50.00%
兆豐金38.1-2.06%
元大台灣價值高息9.25-0.86%
國泰永續高股息22.16-0.94%
復華台灣科技優息18.72-1.11%
元大台灣50反13.671.66%

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