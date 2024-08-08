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鉅亨速報

盤後速報 - 總太(3056)下週(8月15日)除權息0.81元，預估參考價33.74元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


總太(3056-TW)下週(8月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.41元，股票股利0.4元，合計股利0.81元。

以今日(8月8日)收盤價35.50元計算，預估參考價為33.74元，權息值合計為1.76元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

總太(3056-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。近5日股價下跌7.19%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 35.50 0.41 1.15% 0.4
2023/08/18 48.0 4.1 8.54% 4.1
2022/06/23 31.8 1.5 4.72% 0.0
2021/08/26 42.2 4.4 10.43% 0.0
2020/07/08 39.4 3.0 7.61% 0.0

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集中市場加權指數20870.1-2.00%
總太35.5-1.80%

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