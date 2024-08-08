盤後速報 - 總太(3056)下週(8月15日)除權息0.81元，預估參考價33.74元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
總太(3056-TW)下週(8月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.41元，股票股利0.4元，合計股利0.81元。
以今日(8月8日)收盤價35.50元計算，預估參考價為33.74元，權息值合計為1.76元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
總太(3056-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。近5日股價下跌7.19%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|35.50
|0.41
|1.15%
|0.4
|2023/08/18
|48.0
|4.1
|8.54%
|4.1
|2022/06/23
|31.8
|1.5
|4.72%
|0.0
|2021/08/26
|42.2
|4.4
|10.43%
|0.0
|2020/07/08
|39.4
|3.0
|7.61%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 總太(3056)股價殺至跌停，跌停價34.8元，成交5,384張
- 盤中速報 - 總太(3056)大跌9.63%，報31.45元
- 盤中速報 - 總太(3056)急跌-3.27%報32.5元，成交6,092張
- 〈台股開盤〉V轉路受阻跌逾500點 失守2萬1大關5日線告急
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇