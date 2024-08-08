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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團WMG-US的目標價調降至37.5元，幅度約3.35%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)提出目標價估值：中位數由38.8元下修至37.5元，調降幅度3.35%。其中最高估值44元，最低估值23元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予華納音樂集團評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀1位。

華納音樂集團今(8日)收盤價為28.65元。近5日股價下跌3.35%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WMG市場預估目標價

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