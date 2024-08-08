賀錦麗競選搭檔對中立場 外媒這樣評價......

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:53

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美國民主黨總統候選人賀錦麗周二（6 日）宣布角逐白宮大位的搭檔，是現年 60 歲的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。

賀錦麗在社群平台 X 宣布：「我在此很榮幸地宣布，我已請華茲擔任競選搭檔。」

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兩人周二在賓夕法尼亞州最大城市費城首次同台造勢，強調唯有美國才能讓兩個中產家庭的孩子走入白宮。賀錦麗表示，共和黨總統候選人川普代表的是混亂、厭惡、恐懼的美國，而她追求的是擁有投票權、生育及免受槍支暴力等基本自由的美國，絕不走回頭路。

華茲進入政壇之前，是一名明尼蘇達州的中學老師和美式足球隊教練。

《彭博》等外媒報導，華茲在 1989 年取得社會科學教育學士學位後，曾前往廣東佛山一中學任教一年，教美國歷史、文化和英語。

華茲是在哈佛大學「世界教學」項目的資助下前往中國教書，他也是首批獲美國政府批准到中國教書的美國教育工作者。

華茲也曾在澳門理工大學擔任國際關係客座教授。

他和妻子的新婚蜜月也在中國度過。

他回國後繼續教書，並與妻子成立了教育旅遊公司，每年暑假都會帶高中生到中國遊學，直到 2003 年。

據華茲本人 2016 年接受美國 Agri-Pulse 新聞網訪問時所說，他「去過中國大約 30 次」。當時他主張，美國不應將中國視為「敵手」。「我不認為中國必須成為敵對方，我完全不同意這種觀點。我認為我們需要堅定立場，但雙方可以在很多領域展開合作。」

《彭博》指出，華茲的對華立場似乎與拜登政府基本一致，即在軍事和經濟領域與中國競爭，在氣候或掃毒方面儘可能合作。