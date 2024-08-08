哈瑪斯宣布新任政治局領導人 牛彈琴：他必死無疑 中東局勢會更糟

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-08 10:21

‌



巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯周二（6 日）宣布，由辛瓦（Yahya Sinwar）接替遇襲身亡的哈尼雅（Ismail Haniyeh），出任哈瑪斯新任政治局領導人，對此具《新華社》背景公眾號「牛彈琴」周四發文稱，辛瓦必死無疑，且中東局勢會更糟糕。

哈瑪斯周二表示，在領導機構進行「深入廣泛的協商和審議」後，決定選擇辛瓦擔任政治局領導人，這一選擇體現了哈瑪斯在敏感時期和複雜的地區及國際形勢下對辛瓦的信心。

‌



哈瑪斯在 7 月 31 日證實，哈尼雅當天凌晨在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡。

據《路透》報導，一位熟悉埃及和卡達斡旋談判的外交官表示：「這項任命意味著以色列在結束以哈戰爭方面，必須面對辛瓦，這是一個強硬的信號，一個不妥協的信號。」

「牛彈琴」對上述人事異動做出以下三個判斷：

一、辛瓦必死無疑

他不可能像常人一樣最終老去於床頭，他更可能的，按照以色列特工的行事手段，他會在一次突擊隊襲擊或一次飛彈定點清除中身亡。

面對超強的敵人，這是他選擇這條抵抗道路後的必然結果，而且只是時間早晚而已。

哈尼雅知道，辛瓦更知道。

二、中東局勢會更糟糕

現在的局勢，已經夠糟糕。但更糟糕的，還在後面。

伊朗大規模報復，已是一觸即發。真主黨也不會罷休，一場大戰在即。

辛瓦上任，三把火如何燒，世人不知道。但人們知道的一點，在加薩遭受血洗、在哈尼雅被殺的背景下，辛瓦不可能放下武器。

不僅不會放下，還會拚命還擊。以色列則會報復，繼續「反恐」。停火談判，又成了懸念。

二、屠刀何時能放下

當然，從最樂觀的角度看，最嗜殺戮的人，往往才有最大的權威轉向和平。

所以，人們看到，打完贖罪日戰爭後，薩達特和貝京很快談判，埃及和以色列歷史性媾和。

辛瓦會嗎？以色列總理尼坦雅胡會嗎？

有可能。

但可能性相當渺茫。