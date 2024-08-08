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〈陸港盤後〉中國A股滬指收盤持平 市場觀望氛圍轉濃

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:30

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中國A股滬指收盤持平，市場觀望氛圍轉濃。（圖：Shutterstock）

中國 A 股市場滬指周四（8 日）窄幅震盪，收盤持平，兩市成交額略有放大，分析師表示，目前市場方向未明，量能趨弱，觀望氛圍轉濃。

滬指周四平收報 2,869.9 點，深證成指跌 0.04% 報 8,446.21 點，創業板指跌 0.54% 報 1,611.51 點，兩市成交額合計人民幣 6,199 億元。


軍工、汽車、有色、電力等類股走低，農業、食品飲料、釀酒、房地產、醫藥、零售等族群上揚。

香港恒生指數周四收盤漲 0.08%，報 16,891.83 點，恒生科技指數跌 0.47%，報 3,366.68 點。

東吳證券指出，目前市場方向未明，量能趨弱，觀望氛圍轉濃。海外金融市場波動較大，不確定性因素仍偏多。

財通證券也表示，基本面暫不支持 A 股大反轉，不確定因素較多，市場情緒仍需整固。短中期仍處於下跌格局，指數無法突破 5 日和 10 日兩條均線。

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