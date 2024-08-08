〈陸港盤後〉中國A股滬指收盤持平 市場觀望氛圍轉濃

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東吳證券指出，目前市場方向未明，量能趨弱，觀望氛圍轉濃。海外金融市場波動較大，不確定性因素仍偏多。

財通證券也表示，基本面暫不支持 A 股大反轉，不確定因素較多，市場情緒仍需整固。短中期仍處於下跌格局，指數無法突破 5 日和 10 日兩條均線。