大批勞工湧向鄭州富士康！招聘仲介：產線全面量產iPhone16

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-08 11:30

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據《時代財經》周三（7 日）報導，每年 8 月至 12 月是 iPhone 系列產品出貨高峰期，也是產業旺季。7 月底，鄭州富士康招聘仲介陳達（化名）開始忙起來了，他在各大求職群和社交平台上發布鄭州富士康的徵人消息。

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陳達表示，生產線用工需求快速增長，工人時薪最高漲到人民幣（下同）25 元，製造車間做滿 3 個月，獎金達 7,500 元。

「這兩周進廠新員工最少有 5 萬人，還在大規模持續招人。如果後續生產還缺人手，獎金漲到 8,000 元也不是問題。」他透露生產線已經在全面量產新款 iPhone16。

「6 月還比較輕鬆，但從 7 月中旬開始，工作強度直接拉滿，平均每天加班 2 小時以上，新員工大批大批地入職，他們整體熟練度跟不上，導致每個人的工作量接近飽和。」一名富士康組裝生產線員工說道。

入職不到一周的王迪（化名），也感受到生產線緊張的氛圍——餐廳經常在用餐高峰期爆滿。他表示，近期由於個別生產線沒有完成規定的產量，整條生產線不得不加班趕工。

「進入生產旺季後，請假都會被重點批評。」王迪說。這是王迪第三次進廠，和大多短期臨時工一樣，他看重的是用工高峰期豐厚的獎金制度。

一般而言，鄭州富士康工人的流動性較大，每逢旺季，普工綜合月收入為 5,000～7,000 元，淡季加班少的時候，普工綜合月收入為 3,000 元～5,000 元。

另有消息人士透露，蘋果已告知供應商和合作夥伴，目標是讓新款 iPhone 的出貨量比上一代多 10% 左右。2023 年下半年，iPhone15 的出貨量為 8,100 萬支。

蘋果在大中華區的經營承壓。財報數據顯示，2024 年第二季度，大中華區的營收為 147 億美元，年降 6.5%，是各大分區中唯一下滑的市場，且降幅超過預期。