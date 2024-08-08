出口加速！陸7月整車出口金額額由負轉正 大幅月增近1成5

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 11:31

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《券商中國》報導，中國海關總署週三 (7 日) 公佈的最新貿易數據顯示，中國汽車整車出口金額月增 14.32%，優於 6 月的 17.16% 月減率。分析人士指出，增速由負轉正顯示中國汽車出口在 7 月重啟了「加速鍵」。

中國今年上半年汽車出口位居全球第一，中國汽車工業協會數據顯示，中國車廠在今年上半年向海外出口 279.3 萬輛汽車，年增 31%，高於日本汽車工業協會公佈的日本汽車同期出口量 201 萬輛，顯示今年上半年中國汽車工業再度超越日本。

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《日經新聞》日前曾報導，今年上半年中國汽車出口位居全球第一，這意味著自去年全年超越日本成為全球最大汽車出口國後，今年上半年中國再次超越日本成為全球最大汽車出口國。

中國去年以 491 萬輛的汽車出口量，首次超越日本成為全球最大汽車出口國，後者同期汽車出口 442 萬輛。

日本汽車工業協會指出，在日元貶值的背景下，日本面向北美等市場的汽車出口成長，乘用車增長 2% 至 183 萬 0675 輛，但整體出口量下降 0.3% 至 201 萬 7660 輛，出現今年上半年汽車出口量較一年前衰退的情況。

今年上半年中國電動車出口年增 13.2% 至 60.5 萬輛，中國電動車全球市佔率高達 60%，正加速向全球化邁進。

從出口地來看，今年上半年中國整車出口數量排名前五的國家依序為俄羅斯、墨西哥、巴西、阿拉伯聯合大公國跟比利時，電動車出口前五大市場則分別為巴西、比利時和英國、泰國和菲律賓。

目前，中國電動車產業正處於一個關鍵的轉捩點。隨著市場趨於飽和，產品同質化現象日益嚴重，國內市場空間正在逐漸縮小，企業之間的競爭愈發激烈，直接導致利潤空間受限，增長速度放緩。在此背景下，開拓海外市場成為中國電動車產業發展的必然選擇。

分析人士指出，面對海外壁壘，中國新能源汽車廠商要想在國際市場上做強做大，必須在國際市場拓展中靈活地採取策略，在海外建立生產基地或將是不得不走出的一步。

不少中國車場已開始出海。在匈牙利，比亞迪、長城汽車等整車車廠制訂了建廠計畫，比亞迪匈牙利工廠打算在 2026 年前投產，在西班牙，奇瑞汽車將在今年第四季與當地合作夥伴在位於巴塞隆納的一家前日產工廠進行投產。