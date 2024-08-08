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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華孚蘭VVV-US的目標價調降至46元，幅度約5.15%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華孚蘭(VVV-US)提出目標價估值：中位數由48.5元下修至46元，調降幅度5.15%。其中最高估值54元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予華孚蘭評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀0位。

華孚蘭今(8日)收盤價為38.64元。近5日股價下跌5.15%，標普指數下跌5.85%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VVV市場預估目標價

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