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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡博特(CBT-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對卡博特(CBT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.8元上修至7.05元，其中最高估值7.05元，最低估值6.8元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.05(6.8)7.89.1
最低值6.8(6.75)7.558.25
平均值7(6.79)7.728.54
中位數7.05(6.8)7.758.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值40.27億42.44億44.20億
最低值39.83億42.01億43.65億
平均值40.08億42.23億43.80億
中位數40.08億42.32億43.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.63-4.214.343.627.73
營業收入33.37億26.14億34.09億43.21億39.31億

詳細資訊請看美股內頁：
卡博特(CBT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBT

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