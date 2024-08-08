鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡博特(CBT-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對卡博特(CBT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.8元上修至7.05元，其中最高估值7.05元，最低估值6.8元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.05(6.8)
|7.8
|9.1
|最低值
|6.8(6.75)
|7.55
|8.25
|平均值
|7(6.79)
|7.72
|8.54
|中位數
|7.05(6.8)
|7.75
|8.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|40.27億
|42.44億
|44.20億
|最低值
|39.83億
|42.01億
|43.65億
|平均值
|40.08億
|42.23億
|43.80億
|中位數
|40.08億
|42.32億
|43.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.63
|-4.21
|4.34
|3.62
|7.73
|營業收入
|33.37億
|26.14億
|34.09億
|43.21億
|39.31億
詳細資訊請看美股內頁：
卡博特(CBT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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